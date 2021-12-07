Правительство РФ призвало сохранить доступность ипотеки, сообщает телеканал «Известия».

По словам премьер-министра Михаила Мишустина, план улучшения жилищных условий в 2021 году выполнен на 90%. Он заявил, что к концу года 3,5 млн семей получат новое жилье. Цели достигнуты благодаря ипотечным программам — семейной, сельской и дальневосточной. В 2021 году введено более 72 млн кв. м жилья. Эти показатели почти на треть превышают объемы прошлого года.

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