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На МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте

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8 декабря двое космических туристов, японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, отправятся на МКС на 12 дней. «Известия» выяснили, какие эксперименты они проведут на станции.

«Космические туристы сами выбирают из предложенных экспериментов те, которые хотят реализовать на станции, иногда предлагают и свои идеи, — пояснил менеджер проекта Space Adventures Денис Шапиро. — Йозо и Юсаку выполнят на МКС три эксперимента: один чисто научный (он называется «Лазма»), а два посвящены искусству («Рисование картины» и «Смешивание»)».

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Маэдзава планирует написать в космосе картину, рассказал Денис Шапиро. У него будет особый бокс, нужный для того, чтобы акварельные краски из тюбиков не разлетались в условиях невесомости. Помещение представляет собой герметичный контейнер, который используют для манипулирования объектами в отдельной контролируемой атмосфере. Внутри — специально подготовленный холст, на котором Юсаку попробует создать картину с помощью кистей для акварели. Правда, сюжет картины пока неизвестен.

Второй арт-эксперимент тоже пройдет в боксе, пояснил Денис Шапиро. Он будет посвящен смешиванию красок с водой. В невесомости вода собирается в шарики. В этот шарик японцы будут добавлять акриловые краски и смотреть, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.

Научный эксперимент разработан учеными из Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева совместно с НПП «Лазма». Он называется «Исследование микроциркуляции крови и флуоресценции биотканей в условиях микрогравитации», сокращенно — «Лазма». Исследователи собирают посмотреть, как будет происходить перестройка регуляции кровотока в микрососудах в условиях невесомости. На основе полученных данных ученые предполагают найти способы нивелирования негативного эффекта от невесомости.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Высокое искусство: на МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте

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