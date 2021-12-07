Высокое искусство: на МКС впервые нарисуют картину кистями на холсте

8 декабря двое космических туристов, японцы Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, отправятся на МКС на 12 дней. «Известия» выяснили, какие эксперименты они проведут на станции. Один из них посвящен изучению изменения циркуляции крови и насыщения тканей кислородом в голове и кончиках пальцев при адаптации организма в невесомости. Это поможет ученым найти способы облегчить адаптацию организма к отсутствию гравитации. Еще два эксперимента затронут сферу искусства. Космические туристы впервые нарисуют на МКС картину кистями на холсте в специальном боксе, а также зафиксируют смешивание красок и воды в условиях невесомости.

Краски в невесомости

Компания Space Adventures, ранее заключившая контракты с «Роскосмосом» и двумя космическими туристами Юсаку Маэдзавой и Йозо Хирано, выкупила два места на корабле «Союз МС-20», и теперь японцы почти на две недели отправятся на МКС . В экипаж также войдет российский космонавт, герой РФ Александр Мисуркин. Вылет запланирован на 8 декабря . Предполагается, что космические туристы проведут на МК 12 дней и 20 декабря вернутся на Землю.

Высокое искусство Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава Фото: ТАSS/Space Adventures

Перед полетом Маэдзава и Хирано посещали Центр подготовки космонавтов около полугода. У них будет доступ как в российский, так и в американский сегмент МКС.

Маэдзава — японский бизнесмен, входит в двадцатку самых богатых людей страны. Хирано работает продюсером в компании Space Today, он будет отвечать за освещение полета Маэдзавы . «Известия» выяснили, чем они будут заниматься на МКС и какие необычные эксперименты там проведут.

— Космические туристы сами выбирают из предложенных экспериментов те, которые хотят реализовать на станции, иногда предлагают и свои идеи , — пояснил менеджер проекта Space Adventures Денис Шапиро. — Йозо и Юсаку выполнят на МКС три эксперимента: один чисто научный (он называется «Лазма»), а два посвящены искусству («Рисование картины» и «Смешивание»).

Фото: twitter.com/yousuckMZ Йозо Хирано, Александр Мисуркин, Юсаку Маэдзава (слева направо)

Японский бизнесмен — известный коллекционер живописи, увлекается изучением современного искусства. Маэдзава планирует написать в космосе картину, рассказал Денис Шапиро . У него будет особый бокс, нужный для того, чтобы акварельные краски из тюбиков не разлетались в условиях невесомости. Помещение представляет собой герметичный контейнер, который используют для манипулирования объектами в отдельной контролируемой атмосфере. Внутри — специально подготовленный холст, на котором Юсаку попробует создать картину с помощью кистей для акварели. Правда, сюжет картины пока неизвестен.

— Будет очень интересно взглянуть на сюжет, по нему можно будет многое сказать о художнике и картине, — отметил основатель и совладелец Altmans Gallery Георгий Альтман. — Безусловно, такое событие привлечет много внимания, и картина, возможно, будет обладать немалой ценностью . Искусство сейчас вообще «на хайпе» и привлекает обеспеченных людей.

Высокое искусство Японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава в Звездном городке во время подготовки к полету на Международную космическую станцию (МКС) Фото: TASS/Space Adventures

Ранее картины в космосе уже создавали, однако другими методам. Российский космонавт Алексей Леонов, впервые вышедший в космос, рисовал карандашами. В ходе еще одного эксперимента космический турист Ричард Гэрриотт, который тоже летал от Space Adventures, выдавливал краску из заранее заготовленного шприца и «ловил» ее на бумагу.

Второй арт-эксперимент тоже пройдет в боксе, пояснил Денис Шапиро. Он будет посвящен смешиванию красок с водой . В невесомости вода собирается в шарики . В этот шарик японцы будут добавлять акриловые краски и смотреть, как смешиваются жидкости в условиях невесомости.

Космос для всех

Научный эксперимент разработан учеными из Орловского государственного университета им. И.С. Тургенева совместно с НПП «Лазма». Он называется «Исследование микроциркуляции крови и флуоресценции биотканей в условиях микрогравитации» , сокращенно — «Лазма».

В момент адаптации к невесомости кровь из нижней части тела «уходит» к верхней. Это вызывает у космонавтов неприятные ощущения в первые дни пребывания на МКС.

Фото: vk.com/cosmos_altair Во время предстартовой подготовки на космодроме Байконур космонавт Александр Мисуркин вместе с Юсаку Маэдзавой принимает участие в эксперименте «Лазма», который направлен на исследование микроциркуляции крови в условиях микрогравитации

— Мы хотим посмотреть, как будет происходить перестройка регуляции кровотока в микрососудах , — рассказал «Известиям» один из авторов эксперимента, ведущий научный сотрудник научно-технологического центра биомедицинской фотоники Орловского госуниверситета Андрей Дунаев. — Мы собираемся узнать, как такие сосуды «приспосабливаются» к перераспределению объемов крови между различными отделами организма , чтобы обеспечить питание всех тканей.

Для эксперимента туристы будут раз в сутки (за исключением дней прибытия и отбытия) устанавливать на виски, запястья, пальцы рук и ног специальные лазерные датчики российского производства. Приборы нужно будет разместить и справа, и слева, чтобы можно было изучить и симметрию микрокровотока.

Беспроводные датчики размером чуть более спичечной коробки. Один канал прибора будет регистрировать микроциркуляцию крови, а другой — флуоресценцию биотканей, т.е. косвенно — «тканевое дыхание» (метаболические процессы). Ученые планируют измерить микрокровоток в трех видах условий: на Земле до полета, во время пребывания на станции и после возвращения туристов.

— Существует теория о двухфазном снижении микроциркуляции крови, — пояснил Андрей Дунаев. — В условиях отсутствия гравитации кровь особенно активно идет в голову. Мы попробуем «увидеть» это — получим цифровые данные и точно зафиксируем, как происходит перестройка организма.

На основе полученных данных ученые рассчитывают найти способы нивелирования негативного эффекта от невесомости. Так космос станет более доступным для всех людей.

Схожий эксперимент «Перемещение жидкостей» совместно проводили россияне и американцы несколько лет назад. Работа включала самые разные исследования, в том числе влияние невесомости на особенности функционирования сердечно-сосудистой системы.

Разработчики нового эксперимента сообщили, что неинвазивный анализ микроциркуляции крови и метаболических процессов биоткани будет проведен в космосе впервые.

Фото: vk.com/cosmos_altair Космонавт Александр Мисуркин во время предстартовой подготовки на космодроме Байконур принимает участие в эксперименте «Лазма»

— Микроциркуляцию крови в невесомости еще не изучали, и используемая для этого эксперимента аппаратура совершенно новая, — сообщила ведущий научный сотрудник ИМБП РАН, кандидат медицинских наук Ирина Алферова. — Вообще все особенности поведения организма человека в космосе изучать полезно и необходимо. Однако стоит помнить, что эксперимент будут проводить обычные люди без специальной подготовки, для космонавтов результат может быть другой . В любом случае, если работа перерастет в большое исследование, его можно только поприветствовать.

Ирина Алферова отметила, что эксперимент покажет поведение организма именно в «острый» период адаптации к условиям невесомости, так как космические туристы проведут на МКС всего 12 дней. Для набора статистически значимых данных необходимо провести исследования большего количества людей — у каждого организма своя скорость и особенности реакции на условия невесомости, добавила она.