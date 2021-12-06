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Тамбовская область направит около 500 млн рублей на благоустройство дворов

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Новый проект благоустройства «Дворы Тамбовщины» стартовал в Тамбовской области. В 2022 году на благоустройство дворовых территорий направят порядка 500 млн рублей.

О старте проекта сообщил врио главы администрации региона Максим Егоров. По его словам, в порядок приведут дворовые площадки и прилегающие к ним дороги. Кроме того, во дворах появятся специальные контейнерные площадки закрытого типа. Об этом пишет ИА «Абирег».

В ходе реализации программы власти будут учитывать пожелания местных жителей. Предполагается, что в 2022 году отремонтируют порядка 60 дворов.

Ранее сообщалось, что для завершения реконструкции филармонии в Тамбове требуется 1,5 млрд рублей. Работы планируют закончить до 2023 года.

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