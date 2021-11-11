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На реконструкцию филармонии в Тамбове требуется еще 1,5 млрд рублей

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Для завершения работ по реконструкции Тамбовской филармонии необходимо 1,5 млрд рублей. Закончить строительство здания главного концертного зала области до 2023 года невозможно без поддержки федерального бюджета. Этот вопрос обсудили полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев и врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров.

Руководитель региона заверил, что объект будет сдан, передает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Также он дал поручение благоустроить близлежащую территорию в едином стиле, чтобы получилось полноценное культурное пространство.

«Особое внимание будет уделено обустройству пешеходных улиц», — сказал Максим Егоров.

Полпред Игорь Щеголев поддержал планы в отношении реконструкции этого объекта. В обновленной филармонии решено открыть первый в регионе музыкальный театр.

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