Приложение для отслеживания автобусов запустят в Кургане

В Кургане появится приложение для отслеживания автобусов. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций региона.

«Выпустили давно позабытые проездные, цена на поездку по которым ниже разового проезда («Кузнечик», «Элкарт»). На данный момент запускаем за свой счет проект удобного приложения для пассажиров, в том числе мобильного, по которому легко отследить, где находится ваш автобус и через сколько минут он прибудет к вашей остановке», — указано в группе союза в соцсети «ВКонтакте», передает ИА «Ура.ру».

Первые аэротакси могут быть запущены в Москве в 2023–2025 годах, заявил ранее гендиректор компании по созданию дронов-такси Hover Александр Атаманов. Он также предположил, что поездка на аэротакси будет обходиться жителям и гостям столицы в 200 рублей за километр. В столичном дептрансе отметили, что пока не в курсе всех деталей проекта, и подчеркнули, что в ведомство никто не обращался на этот счет.