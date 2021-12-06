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Глава сельсовета в Брянской области два года назначал себе премии

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Глава Селеченского сельского поселения Суземского района Брянской области на протяжении двух лет выписывал сам себе премии. О его действиях не знал сельский Совет народных депутатов, который должен был принять данное решение. Общая сумма поощрительных выплат составляет более 50 тыс. рублей.

Прокуратура подала в суд исковое заявление и попросила признать недействительными нормативные акты о премировании и взыскании незаконно полученных денежных премий. Суд требования прокурора удовлетворил. Исполнение судебного решения контролирует прокуратура, отмечает NASHBRYANSK.RU.

В Астраханской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении главы муниципального образования «Линейнинский сельсовет». Следствие полагает, что чиновник, используя свое служебное положение, потребовал от местного жителя 110 тыс. рублей в обмен на решение вопроса «о непринятии сотрудниками администрации мер, направленных на выявление в его деятельности нарушений при незаконной добыче технической соли из озера Камышовое».

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