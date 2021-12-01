Главу сельсовета в Астраханской области заподозрили в мошенничестве

В Астраханской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении главы муниципального образования «Линейнинский сельсовет». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Следствие полагает, что чиновник, используя свое служебное положение, потребовал от местного жителя 110 тыс. рублей в обмен на решение вопроса «о непринятии сотрудниками администрации мер, направленных на выявление в его деятельности нарушений при незаконной добыче технической соли из озера Камышовое».

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как уточняет «Астрахань-24», преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ.

В июне этого года Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор бывшему директору управления ЖКХ района и экс-главе МУП «Благоустройство Кировского района». Чиновников признали виновными в мошенничестве и служебном подлоге.