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Занятия для части школьников отменили в городах ЯНАО

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В городах Ямало-Ненецкого автономного округа отменили занятия в школах для учеников младших классов из-за 35-градусного мороза. «В связи с температурным режимом нахождение детей с 1 по 4 классы на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается на странице во «ВКонтакте» администрации Ноябрьска.

Также школьные уроки для учащихся младших классов первой смены отменили в Салехарде Лабытнанги, в Надымском районе и других муниципалитетах, отмечает ИА «Ура.ру». Администрации городов и населенных пунктов не рекомендуют родителям отводить детей в школу из-за сильного ветра и низкой температуры.

Суровая погода с морозами до 20–29 градусов ожидает некоторые регионы России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд 5 декабря. Так, морозы следует ждать жителям Вологодской области, Ивановской, Кировской, Ленинградской, Мурманской, Ярославской областей, а также Карелии и Пермского края. В регионах Уральского федерального округа (УФО) резко похолодает на 15 градусов.

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