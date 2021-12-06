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Одноэтажными будут поезда из Оренбурга в Петербург

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Из Оренбурга в Санкт-Петербург будут ходить одноэтажные, а не двухэтажные поезда, как сообщалось ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Недавно из Оренбурга в Москву пустили первый двухэтажный поезд. Тогда сообщалось, что аналогичный транспорт пустят и в направлении Петербурга. Однако этого не произойдет, пишет «Урал56.Ру».

Скорый поезд отправится в Северную столицу 13 декабря. Новый состав будет состоять из вагонов СВ, купейных и плацкартных вагонов.

Поезд Оренбург–Петербург будет курсировать через день. Отправляться он будет в 19:20, а прибывать — в 07:19. В обратном направлении — в 14:30, а в Оренбург прибудет в 6:43. Маршрут пройдет, в частности, через станции Самара, Пенза, Рузаевка, Рязань и Тверь.

Пока доехать в Петербург из Оренбурга можно только с пересадкой в Москве или Самаре.

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