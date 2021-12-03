Новый двухэтажный поезд запустили во Всероссийский день пассажира

Федеральная пассажирская компания (ФПК) (дочка РЖД) в честь своего 12-летия отпраздновала 3 декабря Всероссийский день пассажира. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе компании.

В праздничный день пассажиров поездов ФПК бесплатно угостили ароматным горячим чаем, а в вагонах поездов прозвучали поздравления по громкой связи.

Кроме того, в первый рейс отправился двухэтажный поезд №137/138 Оренбург–Самара– Москва. В праздничном мероприятии по запуску поезда в обновленном составе приняли участие губернатор Оренбургской области Денис Паслер, генеральный директор ФПК Владимир Пястолов, начальник Южно-Уральской железной дороги Игорь Рязанов и другие почетные гости. В рамках торжественного отправления был проведен телемост Оренбург–Москва с участием генерального директора – председателя правления РЖД Олега Белозерова.

Бонусом для пассажиров, отправившихся в первый рейс на новом поезде, стало начисление двойных баллов за поездку. А пассажирке, которая первой оформила билет, Владимир Пястолов вручил золотую карту программы лояльности «РЖД Бонус» с уже начисленными премиальными баллами.

Двухэтажный поезд сформирован из купейных вагонов новой модели, которые разработаны с учетом пожеланий пассажиров. К примеру, благодаря специальной системе удалось добиться большей плавности хода, появилось больше места на верхних полках второго этажа, в каждом купе имеются индивидуальные розетки и USB-порты, а также устройства для беспроводной зарядки гаджетов, регулирования температуры в купе. На первом этаже в каждом вагоне предусмотрено специализированное детское купе. Кроме того, есть душевые кабины, что особенно важно при длительном путешествии по железной дороге.

Штабной вагон оснащен купе для маломобильного пассажира и сопровождающего лица. На входе в него монтируется специальное подъемное устройство, которое предназначено для посадки и высадки маломобильных пассажиров из вагона на низких платформах.

В ФПК отметили, что расширение сети курсирования двухэтажных поездов обусловлено стабильным спросом на такие перевозки. Так, в период с января по ноябрь этого года было перевезено около 8 млн пассажиров, что почти на 44% превышает показатели допандемийного 2019 года. В ноябре услугами двухэтажных поездов воспользовались 533 тыс. пассажиров, это на 31% больше, чем в 2019 году