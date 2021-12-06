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Движение по улице Чернышевского в Астрахани ограничили почти на месяц

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Часть улицы Чернышевского в Астрахани закрыта не только для движения, но и для остановки и стоянки автотранспорта. Ограничения ввели на отрезке между домом номер 10 по улице Чернышевского и до перекрестка с улицей Володарского. Об этом информирует управление информационной политики администрации города.

Запрет действует в период с 19 часов 4 декабря до 19 часов 30 декабря. Ограничительные меры связаны с проведением ремонтных работ, пишет «Астрахань 24».

В Астрахани в 2022 году намерены привести в порядок 17 км автомобильных дорог. Работы пройдут на 16 объектах. В список вошли улицы Кирова, Бориса Алексеева, Нововосточная, Кабардинская, Ляхова, Полякова, Ботвина, Энзелийская, Набережная Казачьего Ерика, Волжская (на участках от Бакинской до улицы Набережная 1 Мая и от Николая Островского до Ахшарумова).

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