Дорожный ремонт пройдет на 16 объектах в Астрахани в 2022 году
В Астрахани в 2022 году намерены привести в порядок 17 км автомобильных дорог. Работы пройдут на 16 объектах, сообщает городское управление дорожного хозяйства и транспорта.
Как рассказал начальник отдела технического надзора управления Сергей Есаян, подрядчики обустроят тротуары, обновят асфальтобетонное покрытие проезжей части, нанесут дорожную разметку.
В перечень объектов, на которых пройдут работы в 2022 году, вошли улицы Кирова, Бориса Алексеева, Нововосточная, Кабардинская, Ляхова, Полякова, Ботвина, Энзелийская, Набережная Казачьего Ерика, Волжская (на участках от Бакинской до улицы Набережная 1 Мая и от Николая Островского до Ахшарумова), пишет «Астрахань-24».
Ремонт запланирован в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
30 октября в Астрахани полностью открыли движение по Милицейскому мосту. Запуск состоялся раньше запланированного срока. Сооружение было закрыто на ремонт из-за аварийного состояния более чем два года назад.