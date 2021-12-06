Названы победители интеллектуальной викторины «Лига знаний»

В первом финале «Лиги знаний» победили десять команд. В интеллектуальной игре общества «Знания» участвовали 20 тыс. человек, сообщили 6 декабря организаторы мероприятия «Известиям».

Как отметил замглавы администрации президента Сергей Кириенко на вручении наград победителям в Москве, получение знаний должно быть интересным.

«Потому что главная задача российского общества знание — это просвещение, это вовлечение в первую очередь подрастающего поколения, Понимания того, что знание это не только скучная домашнее задание — это интересно, это увлекательно», — отметил он.

Кириенко отметил эмоции, царившие в зале, во время финала. Он обратил внимание, что очень серьезным фактором победы становится командная работа.

Участники команд-победителей понимают друг друга с полуслова, подчеркнул он, умеют быстро работать в условиях нехватки времени и цейтнота.

«Я считаю что это очень хорошая тренировка для того чтобы развиваться, для того чтобы узнать успешным в жизни, но вот такая игровая форма она сильно облегчает возможность вовлечения», — добавил он.

Как обратил внимание Кириенко, в конкурсе приняли участие 20 тыс. человек из 530 городов России. Самыми младшими участниками стали две команды из Сыктывкара, ученики седьмых классов. Профессиональную команду из учителей представил Владивосток.

«Есть команды в которых играют одновременно учёный, инженер, музыкант, дизайнер — они очень разные, но вот это вот умение командно работать, интерес к тому чтобы всё время изучать что-то новое, потому что для того чтобы играть вот на таком уровне, чтобы выйти в финал нужно быть настоящим эрудитом», — сказал он.

Таким разным участникам трудно договариваться, но люди создали настоящую команду и у них были хорошие шансы на победу, заключил он.