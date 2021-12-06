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Школьница провалилась под лед на пруду в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге молодой человек спас восьмиклассницу, которая провалилась под лед на Нижне-Исетском пруду вечером 30 ноября. По словам мамы юноши, в тот день он вместе с другой школьницей провожал свою знакомую. Подростки начали веселиться на берегу пруда. В один момент девочка выбежала на лед и забежала далеко, однако он не выдержал и треснул.

Парень бросился помогать подруге, которая уже наглоталась воды. Юноша вытащил ее на лед, после чего сам выбрался на сушу. Он позвонил маме и сообщил об инциденте. Женщина забрала сына домой, а за промокшей девочкой приехала классная руководительница, информирует ТагилСити.Ру.

В Рязанской области возбуждено уголовное дело после гибели шестилетнего ребенка на местном водоеме. ЧП случилось 21 ноября в селе Новосёлки Кадомского района. По данным правоохранительных органов, мальчик пошел гулять к пруду с девятилетним братом. Взрослых рядом не было. Он провалился под лед и утонул.

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