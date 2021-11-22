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Возбуждено дело по факту гибели ребенка в пруду в Рязанской области

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В Кадомском районе Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту смерти шестилетнего ребенка, информирует пресс-служба регионального управления СК РФ.

ЧП случилось 21 ноября в селе Новосёлки. Вместе с девятилетним братом мальчик пошел гулять к местному пруду Машковка без сопровождения взрослых. Выйдя на лед, он провалился под него и утонул, передает РИА «7 новостей». Следователи осмотрели место происшествия, назначили экспертизы.

Ранее в ноябре в Свердловской области трехлетняя девочка упала в колодец с водой и утонула. Трагедия произошла в городе Нижние Серги. По данным правоохранительных органов, ребенок остался без присмотра взрослых во дворе частного дома. Колодец, в котором утонула девочка, не использовался по назначению.

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