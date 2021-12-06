ЦИАН запретил дискриминационные объявления

Сервис по сделкам с недвижимостью ЦИАН запретил публиковать дискриминирующие по ряду признаков объявления. Об этом 6 декабря говорится в Telegram-канале сервиса.

Изменения уже внесены в лицензионное соглашение, которое предлагается заключить пользователю с площадкой.

«С 1 декабря описание объявления не должно содержать изложенные в любой форме предпочтения, основанные на расе или этнической принадлежности (включая такие признаки, как цвет кожи, этническое и национальное происхождение, национальность, гражданство и вероисповедание)», — говорится в сообщении.

Авторам объявлений, где уже содержатся подобные требования, к примеру — «рассмотрим только славян», предлагается отредактировать текст до 1 февраля 2022 года

После этого числа ЦИАН оставляет за собой право самостоятельно внести корректировки.

В октябре сервисы по аренде недвижимости ЦИАН и «Тинькофф» запустили проект «ЦИАН.Сделка» — первый в России сервис для дистанционных электронных сделок с недвижимостью на вторичном рынке.