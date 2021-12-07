Призыв нового министра обороны Украины Алексея Резникова к «англосаксонским союзникам» срочно помочь современной боевой техникой и отправкой иностранных военных на линию фронта вряд ли встретит понимание за рубежом. В Киеве до сих пор не могут смириться с тем, что защита Украины не значится в приоритетных задачах НАТО. И даже.несмотря на очередные страшилки о скором неминуемом вторжении России, страны блока, за исключением немногих, не горят желанием броситься ей на помощь даже сегодня.

Накануне украинский министр обороны заявил в интервью канадским СМИ, что для противостояния России вооружённым силам Украины (ВСУ) надо решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолётов и кораблей, средств радиоэлектронной борьбы. Для этого он предложил США, Канаде и Великобритании, минуя стандартные для такого случая механизмы НАТО, начать поставку гораздо более серьёзных вооружений, чем получает Украина сейчас.

Остался украинский министр обороны недоволен и уровнем поддержки от Североатлантического альянса в виде инструкторов. Он предложил резко увеличить их количество и расположить непосредственно на передовой, подняв там флаги США, Канады и Великобритании. Понятно, что это предлагается сделать не для обучения. Фактически, речь идёт о том, чтобы иностранные военные стали «живым щитом» для ВСУ.

Вряд ли простая случайность, что такие инициативы были оглашены непосредственно перед разговором президентов России и Соединённых Штатов, запланированном на 7 ноября. Одним из основных его тем будет Украина и до его окончания никакого официального ответа Резников, разумеется, не получит.

Пока же министр обороны США, выступая 5 декабря, хотя и подтвердил всяческую поддержку свободы и независимости Украины, ни о каких новых инициативах в её защиту не объявил. При любом исходе переговоров трудно ожидать, что самые смелые из объявленных мечтаний Киева на самом деле сбудутся.

Новая волна заявлений Украины о подготовке Россией атаки на неё вновь нацелена на то, чтобы выбить бесплатные бонусы от НАТО, а также склонить в свою пользу общественное мнение за рубежом. Не зря мы слышим такие заявления практически ежегодно с 2014-го. Да и в этом апреле европейские и американские СМИ уже публиковали похожие карты со стрелками наступлений и авиаударов. Как мы прекрасно знаем, тогда они так и остались киевскими «страшилками».

За пределами «англосаксонских» союзников реальная поддержка Украины и вправду не слишком впечатляет. Совсем недавно в Европе ставили под вопрос даже возможность защиты прибалтийских членов НАТО от гипотетической «российской угрозы». Тогда США удалось консолидировать блок и предпринять ряд военных шагов, чтобы гарантировать исполнение пятой статьи о коллективной обороне. Помимо нового оружия эти государства получили постоянное присутствие наземных и авиационных сил других стран Североатлантического альянса.

Украина же не имеет даже такой — довольно символической по силам — поддержки. С 2014 года в странах ЕС действует негласный бойкот на помощь Украине летальным оружием. Лишь «англосаксонский» блок членов НАТО, к которым сейчас апеллирует Киев, и раньше гораздо меньше сдерживал себя.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США в сентябре просил у союзников $39 млрд на перевооружение. Лишь $4 млрд за пять лет была готова потратить из госбюджета сама Украина.

Североатлантическому альянсу вообще не свойственна склонность к благотворительности, тем более — на десятки миллиардов долларов. Предыдущий президент США Дональд Трамп кнутом и пряником заставлял европейских членов повысить хотя бы затраты на собственную оборону. Те были крайне консервативны даже в вопросах приобретения новой боевой техники для себя, предпочитая расходовать госбюджеты на социальные расходы. Рассчитывать, что за счёт налогоплательщиков они бросятся вооружать Украину, по меньшей мере наивно.

Чем реально помогли к настоящему времени Киеву зарубежные союзники? В первые годы конфликта восточноевропейские страны сплавили туда остатки лёгкой бронетехники, в общей сложности больше сотни бронетранспортёров и БТР, артиллерию и снаряды времён Варшавского договора. От США в страну поступили уже четыре корабля типа Island. Но это всего лишь небольшие и старенькие патрульные катера. Они не обладают ни высокой скоростью, ни серьёзным вооружением, ни мореходностью.

Полученные из США противотанковые управляемые ракетные комплексы Javelin стали на Украине настоящим сакральным символом её поддержки против России. Но это эффективное оружие Вашингтон с энтузиазмом раздавал всем соседям России. И ВСУ тут далеко не главный их получатель. Не только прибалтийские государства, но даже Грузия уже имеют больше таких пусковых установок и ракет.

Первыми крупными успехами стал лишь договор с Турцией на ударные и разведывательные «Байрактары» и договор с Великобританией о постройке ракетных катеров. Даже такой «москитный» флот расширит возможности Украины, сейчас практически не обладающей средствами для борьбы с крупными надводным кораблями. Но это дело далёкого будущего и для противостояния с Россией таких сил явно недостаточно.

Ещё более невероятным выглядит посылка военных НАТО на передовую. Общим местом всех операций стран блока в последнее десятилетие стало максимально широкое использование местных людских ресурсов в качестве основной боевой силы, несущей главные потери. Даже в Сирии при действиях против террористов и курдов турецкая армия пустила вперёд многочисленные отряды местных боевиков, а не ударные части.

США и европейцы в Ираке и Сирии тоже предпочитают действовать чужими руками, чтобы минимизировать собственные риски. Главным и самым зримым провалом такой стратегии стал Афганистан. Большинство стран НАТО на протяжении двух десятков лет участвовали в программе обучения и оснащения его 300-тысячной армии, превышающей по размерам все нынешние ВСУ. Украина не получила и мизерной доли той поддержки, какую имели афганские военные. Чем это закончилось — все помнят.

Надежды Украины на то, что партнёры из НАТО или «англосаксонские» союзники станут с ними плечом к плечу на линии разграничения в Донбассе или на границе с Россией — беспочвенны. Это категорически противоречит всей их современной стратегии и политики. Несмотря на все лестные слова в сторону, Киева если Украина захочет бросить прямой военный вызов России, то ей придётся рассчитывать только на собственные силы и, возможно, несколько более щедрые поставки боеприпасов и вооружений из-за рубежа.

В отличие от заокеанских членов НАТО, основные европейские страны блока гораздо лучше понимают риски разрушительного конфликта на континенте и действительно пытаются избежать любой эскалации.

Автор — журналист, военный обозреватель газеты «Известия»

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