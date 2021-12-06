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Центр оценки и развития компетенций для студентов создали в Томске

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Томский политехнический университет (ТПУ) присоединился к проекту президентской платформы «Россия — страна возможностей» по созданию центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций, сообщается на сайте вуза.

Cтуденты будут проходить тестирование лидерских и управленческих навыков и компетенций. По результатам проверки будет построен профиль студента, на основе которого ему предложат варианты формирования личной образовательной траектории и помогут подобрать образовательные программы, передает РИА «Томск».

«Мы приняли решение, что в ТПУ центр будет реализован в сетевом формате. Эта концепция в полной мере соответствует стратегической ставке ТПУ по тиражированию лучших моделей инженерного образования в рамках программы «Приоритет 2030», — отметил директор Школы базовой инженерной подготовки ТПУ Денис Чайковский.

Напомним, Центр молодежного инновационного творчества «Интеллект» переехал в десятый корпус Томского государственного университета (ТГУ) из особой экономической зоны (ОЭЗ). В центре студенты ТГУ смогут заниматься собственными проектами, связанными с применением высоких технологий.

В ближайшее время планируется начать делать проекты с другими вузами. Сейчас в центре работают команды ТГУ, занимающиеся разработкой беспилотников для доставки грузов, изучением влияния моторики на когнитивные связи. Также центр сотрудничает с Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ) — планируется создание мебели из светящегося бетона для томских заведений и общественных мест.

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