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Центр инновационного творчества заработал в Томском университете

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Центр молодежного инновационного творчества «Интеллект» переехал в десятый корпус Томского государственного университета (ТГУ) из особой экономической зоны (ОЭЗ). В центре студенты ТГУ смогут заниматься собственными проектами, связанными с применением высоких технологий, сообщил директор центра Алексей Кремлев.

«В ближайшее время планируется начать делать проекты с другими вузами, запускать обучающие программы для томичей», — рассказал Кремлев.

Сейчас в центре работают команды ТГУ, занимающиеся разработкой беспилотников для доставки грузов, изучением влияния моторики на когнитивные связи, передает РИА «Томск». Также центр сотрудничает с Томским государственным архитектурно-строительным университетом (ТГАСУ) — планируется создание мебели из светящегося бетона для томских заведений и общественных мест.

Томский государственный университет (ТГУ) стал победителем дополнительного конкурса Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019–2027 годы. Вуз получит 320 млн рублей на исследования генов микробов, обитающих в кишечнике животных, сообщается в Telegram-канале Минобрнауки России. Всего на конкурс было подано 128 заявок из 35 регионов страны. Среди томских вузов гранты получили Томский госуниверситет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) и Сибирский государственный медуниверситет.

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