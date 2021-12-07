Фанатская акция протеста после массовых задержаний болельщиков футбольного ЦСКА набрала обороты в минувшие выходные. В акции уже поучаствовали болельщики почти всех клубов РПЛ: «Зенита», ЦСКА, «Крыльев Советов», «Спартака», «Локомотива», «Динамо», «Рубина» и «Арсенала» и остальных. Фанаты организовано покидали стадион после определенной минуты матча. Помимо массового задержания «ультрас» армейцев (28 ноября в ОВД города Москвы из-за использования пиротехники на фанатской трибуне было отправлено 408 человек), болельщики по всей России были недовольны возможным введением обязательно паспорта болельщика (Fan ID) на матчи чемпионата России по футболу.

Как говорят в определенной среде: «перед фанатами респект и уважуха». И перед теми тренерами и чиновниками, которые публично поддержали эти акции.

Важно, что болельщики всех клубов РПЛ проявили солидарность. Они показали, что это достаточно организованные люди, которые понимают свое место в системе проведения соревнований. Думаю, это повлияет на развитие ситуации. Прежде чем ввести обязательный Fan ID или отдать приказ о массовом задержании, люди принимающие решения, лишний раз подумают. И думаю, что по жестким вариантам теперь не пойдут.

В целом это неприятная история, которую можно охарактеризовать следующей мыслью: «конюшню закрыли, когда лошади убежали». То есть работа идет в режиме опоздания. Нужно было раньше серьезней заниматься этой темой, проводить диалог с любителями футбола, находить с ними компромисс, учитывать специфику их субкультуры.

Фанатский вирус, в положительном смысле этого слова, уже давно распространился по всей стране. Запретами, паспортами болельщика и QR-кодом его не закроешь. Это намного более устойчивое явление, и намного более позитивное. Просто надо найти понимание с болельщиками.

Стигматизация — это не правильно. Во-первых, почему именно футбольные фанаты должны первыми испытать на себе это влияние? Есть и другие виды спорта, и мероприятия, где приобретение билетов — это публичная оферта. Речь и про концерты, театральные спектакли, выставки. А то, что какие-то люди ведут себя неадекватно, вовсе не значит, что все болельщики должны от этого страдать. Это не тот вирус с которым надо бороться.

У нас и так очень мало болельщиков ходят на стадионы. Даже до пандемии показатели были плачевные по сравнению с топовыми чемпионатами. А с введением Fan ID даже эти цифры могут заметно снизиться.

Поэтому как бы ни банально это ни звучало, худой мир лучше доброй войны. Нужно садиться за стол переговоров, искать баланс интересов, а не действовать с позиции силы, навязывая готовые решения. У фанатов есть авторитетные лидеры, которые вполне аргументированно могут отразить их взгляд на эту проблему.

Если говорить про массовые задержания болельщиков ЦСКА в конце ноября, то мне кажется, что это перебор. Руководители нашего футбола давно говорят о том, что все стадионы, а тем более современные («ВЭБ-Арена» открыта в 2016 году. — «Известия»), оснащены соответствующими наблюдательными приборами. Почему они не работали в тот вечер? Почему из-за этой поломки были подвергнуты наказанию абсолютно все болельщики сектора, которые в холодную погоду пришли на стадион? Их продержали на трибунах несколько часов, а затем лишили свободы передвижения. Это неадекватная реакция на зажженные файеры. Она, наоборот, показывает в каком-то смысле беспомощность тех структур, которые проводили задержания.

Фанаты вели себя примерно в последние годы — сложно вспомнить какой-то резонансный случай за последние пять лет. Пожалуй, последний инцидент — нападение фаната на защитника «Динамо» Владимира Граната. Оно случилось в мае 2014 года.

Автор — ​бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза, автор первой программы развития футбола в РФ (1994 год), первый вице-президент и генеральный директор ФК «Динамо» (1992–1997)

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