Объем нелегальной пивной продукции вырос до 14%

В первом полугодии 2021 года объем нелегальной пивной продукции увеличился до 14% из-за открытия границ. Об этом говорится в исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ), результаты которого поступили в «Известия» во вторник, 7 декабря.

Это может привести к увеличению потерь бюджета до 30 млрд рублей в год, в том числе из-за недобора платежей по акцизу на пиво — 26–27 млрд рублей.

Отмечается, что в 2020 году доля нелегального оборота на рынке пива снизилась до 5,2%. Сокращение продаж «серого пива» было связано с действовавшими на протяжении большей части года противоэпидемическими ограничениями, затруднившими как производство, так и ввоз нелегальной продукции.

«Прямые потери от неуплаты налогов и акциза на пиво недобросовестными участниками рынка в 2015–2019 годах составляли 15–30 млрд рублей в год», — отмечается в исследовании.

По данным исследования, в структуре нелегального оборота преобладает «черный сектор»: производители не уплачивают налоги и сборы, не сдают статистическую отчетность. Ввоз нелегальной продукции из соседних стран — членов ЕАЭС — Казахстана и Белоруссии — в последние годы «заметно вырос, достигнув 18 млн л» в 2020 году.

В России также есть производители, находящиеся в легальном поле, — сдающие отчетность в Росстат, но не уплачивающие акциз на пиво и не сдающие отчетность в систему ЕГАИС. За 2015–2020 годы нелегальный ввоз пива из сопредельных государств ЕАЭС вырос в четыре раза, достигнув 0,18 млрд л. Основным каналом нелегального ввоза остается Белоруссия — 97 млн л в прошлом году, однако в 2016–2020 годах «заметно выросли поставки нелегального пива из Казахстана» — 85 млн л в 2020-м. Ежегодные потери российского бюджета от нелегального ввоза этого напитка из государств ЕАЭС составляют 3–4 млрд рублей.

Наиболее высокой остается доля нелегальной продукции на рынках крупных экономически развитых регионов — Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края, в меньшей степени такая продукция имеется на рынках Сибири и Дальнего Востока.

В исследовании указывается, что для противодействия незаконному обороту пива пять федеральных органов и органы исполнительной власти субъектов России наделили 48 полномочиями, которые охватывают все стадии оборота пива. Но у этой системы есть недостатки координации и проблемы взаимодействия органов власти.

Подчеркивается, что для совершенствования этой системы необходима цифровая маркировка пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков. Также исследователи советуют уточнить компетенцию Роспотребнадзора, чтобы исключить дублирование его функций с другими ведомствами, переориентировать деятельность полиции, чтобы она предупреждала и пресекала деяния, являющиеся уголовно наказуемыми, а также установить различия для административной ответственности по соответствующим правонарушениям.

В августе СМИ со ссылкой на участников отрасли писали, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у пивоваренных компаний информацию о формировании цен и собирается изучить, есть ли на рынке признаки демпинга. Участники отрасли сообщили, что ведомство собирает сведения, чтобы определиться с введением минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво. Их ведение лоббирует Союз российских пивоваров (СРП), объединяющий более 100 предприятий.

В СРП предложили установить МРЦ на пиво в банке или бутылке в 110 рублей за 1 л, ПЭТ-упаковке — 90 рублей за 1 л, разливного пива — 85 рублей за 1 л. Источники говорили, что пока ФАС относился к инициативе скептически.

В апреле организация «Общественная потребительская инициатива» сообщила, что более 53% пива на российских прилавках не соответствует обязательным требованиям к потребительской информации. Было проверено свыше 106 наименований пивоваренной продукции по всей России. Самое частое нарушение — 24% — отсутствие на маркировке сведений о госстандартах, требованиям которых должна соответствовать алкогольная продукция.