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Ритейлер усомнился в итогах проверок в Курской области

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Компания Х5 Group (владелец «Пятерочки», «Карусели», «Перекрестка» и «Чижика») не согласилась с результатами проверки в Курской области, по результатом которой были выявлены разные цены на одни и те же продукты в торговых точках сети и магазинах конкурентов.

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Так, проверка в «Пятерочке» и «Магните» показала, что в семи муниципальных образованиях региона, где торговые сети занимают лидирующие позиции, стоимость некоторых товаров выше, чем в Курске. Например, сахар оказался дороже на 50 копеек, курица — на рубль, яйца — на 3,7 рубля.

В Х5 Group направили ответное письмо на имя руководителя УФАС по Курской области (есть в распоряжении «Российской газеты»). В нем ретейлер утверждает, что в 7 из 12 случаев сравнивались разные продовольственные товары, а еще в двух проверяющие ошиблись, списывая цену. Один из эпизодов в компании признали, но объяснили его тем, что в одном из магазинов была скидка на данный товар.

В курском управлении ФАС подтвердили получение письма от Х5. Там отметили, что «дискуссия службы с торговыми сетями носит регулярный характер» и по ее итогам представители торговых сетей обычно исполняют предупреждения.

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