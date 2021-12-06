Бэнкси пожертвует $13 млн на превращение тюрьмы в центр искусств

Редингскую тюрьму превратят в центр искусств. Здание XIX века считается памятником архитектуры Викторианской эпохи и пустует с 2013 года. В тюрьме полтора года провел Оскар Уайльд, передает телеканал «Известия». После освобождения поэт написал «Балладу Редингской тюрьмы». Она стала одним из самых известных произведений драматурга. Именно изображение поэта появилось на стене здания. Граффити нарисовал уличный художник Бэнкси. На реставрацию здания мастер пожертвует $13 млн. Бэнкси продаст трафарет, которым писал граффити.

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