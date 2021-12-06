Прямой эфир
Мир
РФ и Индия подтвердили приверженность особо привилегированному партнерству
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
У двух прибывших из ЮАР в РФ граждан выявлен штамм «Омикрон»
Мир
На Украине назвали единственный способ избежать капитуляции перед РФ
Спорт
Назван состав сборной России по хоккею на домашнем этапе Евротура
Мир
Эксперт предупредил о «космических» ценах на газ на Украине
Общество
Суд постановил выдворить задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева
Общество
В Роспотребнадзоре назвали особенности штамма «Омикрон»
Общество
Представители певицы Хлебниковой рассказали о ее состоянии
Общество
Синоптик предупредил москвичей о сильнейшем за 72 года снегопаде

Бэнкси пожертвует $13 млн на превращение тюрьмы в центр искусств

0
Выделить главное
вкл
выкл

Редингскую тюрьму превратят в центр искусств. Здание XIX века считается памятником архитектуры Викторианской эпохи и пустует с 2013 года. В тюрьме полтора года провел Оскар Уайльд, передает телеканал «Известия». После освобождения поэт написал «Балладу Редингской тюрьмы». Она стала одним из самых известных произведений драматурга. Именно изображение поэта появилось на стене здания. Граффити нарисовал уличный художник Бэнкси. На реставрацию здания мастер пожертвует $13 млн. Бэнкси продаст трафарет, которым писал граффити.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021