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Папа римский допустил свою скорую встречу с патриархом Кириллом

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Новая встреча папы римского Франциска и патриарха Московского и всея Руси Кирилла обсуждается и состоится в обозримом будущем. Об этом рассказал по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр папа римский Франциск.

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По словам папы римского, на следующей неделе к нему приедет глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион для согласования возможной встречи.

«Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву», — цитирует его ТАСС.

Как добавил Франциск, для разговора с братом «не нужны протоколы».

Предыдущая встреча предстоятелей, первая в истории после Великого церковного раскола в 1054 году, когда католическая и православная церкви полностью разделились, прошла на Кубе в 2016 году. По ее итогам было принято совместное заявление из 30 пунктов. В нем духовные лидеры призвали международное сообщество предотвратить вытеснение христиан с Ближнего Востока, сохранить традиционные христианские ценности в Европе и сделали ряд других важных заявлений.

В августе сообщалось, что Франциск может по примеру своего предшественника Бенедикта XVI отречься от Апостольского престола. Причиной возможного ухода является состояние здоровья понтифика.

В начале июля он был выписан из больницы имени Агостино Джемелли после плановой операции в связи с болезнью кишечника. Директор службы печати Ватикана Маттео Бруни сообщил, что операция прошла хорошо. Отмечалось, что понтифик находился в той же палате, где в прошлом уже размещался папа Иоанн Павел II.

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