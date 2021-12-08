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Под слоем пепла: что стало с Явой после извержения

От вулкана Семеру пострадало более десятка деревень
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Seno
В результате извержения вулкана Семеру на острове Ява более 20 человек погибли, десятки ранены, многие пропали без вести. Выброшенный из кратера 15-километровый столб пепла обрушился на близлежащие деревни, заставив их жителей спасаться бегством. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Семеру — самый высокий на Яве — в последний раз извергался в январе этого года
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Недавно специалисты вновь зафиксировали признаки его активизации — облака пара и потоки лавы — и предупредили жителей о том, чтобы они не приближались к вулкану
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Ari Bowo Sucipto
Внезапно 4 декабря вулкан выбросил 15-километровый столб пепла
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Muhammad Sidkin Ali
Жителям окрестных деревень пришлось спасаться бегством
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Umarul Faruq
Однако убежать успели не все: 11 деревень оказались погребены под слоем пепла
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Спасательную операцию затрудняли едкий дым, отсутствие электричества, тропические дожди, а также то, что в результате извержения оказались разрушены часть зданий и мост, соединяющий пострадавший район Лумаджанг с ближайшим городом Маланг
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Многие жители были заблокированы в своих домах, засыпаны пеплом. Спасателям приходилось откапывать людей голыми руками
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Zabur Karuru
Десятки человек пропали без вести, их родственники ждут хоть каких-нибудь вестей
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Более 50 человек были ранены, в основном они получили ожоги
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Zabur Karuru
Более двух десятков человек погибли
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Zabur Karuru
Выжившие пытаются спасти свое имущество и скот
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Umarul Faruq
Власти продолжают эвакуацию жителей пострадавших районов и поиски пропавших без вести
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Ari Bowo Sucipto
Местные жители рассказывают, что спасательные работы были ужасными — из-за разрушения моста, отсутствия подмоги и неопытности добровольцев
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Zabur Karuru
Дома и автомобили покрылись густым слоем пепла, дороги были перекрыты упавшими деревьями
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Antara Foto/Seno
«Сначала я подумала, что это взрыв бомбы. Внезапно стало темно, как будто кто-то собирался уничтожить Землю», — рассказала 31-летняя Хосния. Ей и ее семье удалось спастись: они бежали, успев прихватить только документы
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Последствия извержения вулкана Семеру
Фото: REUTERS/Willy Kurniawan
Власти уже начали восстанавливать разрушенные здания и дороги
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