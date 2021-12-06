Сотрудники ГИБДД спасли пассажиров сломавшегося под Тюменью автобуса

Тюменские автоинспекторы помогли 42 пассажирам рейсового автобуса, застрявшего на 498-м км федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Транспортное средство сломалось на проезжей части и перекрыло одну из полос движения.

В автобусе находились вахтовики, которые ехали из Нового Уренгоя в Оренбург. Сначала автоинспекторы хотели транспортировать автобус при помощи большегрузного автомобиля до ближайшего автокемпинга. Однако выяснилось, что такая транспортировка для пассажиров может быть небезопасна.

После этого сотрудники ГИБДД принялись останавливать машины и отправлять людей до кемпинга по два-три человека.

Позже сломавшийся автобус перевезли на СТО в сопровождении патрульных «КамАЗов».

Сейчас вахтовики ожидают в кемпинге резервный автобус, который уже выехал за ними из Оренбурга, пишет megatyumen.ru.

1 декабря сообщалось, что на территории особой экономической зоны в Елабуге вахтовый автобус столкнулся с грузовиком. В результате столкновения погиб один пассажир, 16 человек пострадали, в том числе водитель автобуса.