В Шанхае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек
Вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек в Шанхае, среди пострадавших — двое полицейских. Об этом 6 декабря в социальной сети Weibo сообщило издание Hubei Daily.
«Управление общественной безопасности района Пудун в 14.33 (9.33 мск) 6 декабря 2021 года получило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина ранил человека на улице Бошань близ улицы Гушань», — отметили силовики.
На месте был обнаружен 26-летний подозреваемый. Он размахивал ножницами. Полицейские смогли его обезвредить. Установлено, что он состоит на учете у психиатров, а в Шанхай приехал недавно.
Девять пострадавших госпитализированы.
В начале июня 2020 года вооруженный ножом мужчина напал на учеников и преподавателей начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Были ранены минимум 40 человек.
В сентябре 2019 года восемь детей погибли в начальной школе в китайском городе Эньши (провинция Хубэй) от рук вооруженного ножом 40-летнего мужчины.