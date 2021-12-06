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В Шанхае вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек

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Вооруженный ножницами мужчина ранил девять человек в Шанхае, среди пострадавших — двое полицейских. Об этом 6 декабря в социальной сети Weibo сообщило издание Hubei Daily.

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«Управление общественной безопасности района Пудун в 14.33 (9.33 мск) 6 декабря 2021 года получило сообщение о том, что вооруженный ножом мужчина ранил человека на улице Бошань близ улицы Гушань», — отметили силовики.

На месте был обнаружен 26-летний подозреваемый. Он размахивал ножницами. Полицейские смогли его обезвредить. Установлено, что он состоит на учете у психиатров, а в Шанхай приехал недавно.

Девять пострадавших госпитализированы.

В начале июня 2020 года вооруженный ножом мужчина напал на учеников и преподавателей начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая. Были ранены минимум 40 человек.

В сентябре 2019 года восемь детей погибли в начальной школе в китайском городе Эньши (провинция Хубэй) от рук вооруженного ножом 40-летнего мужчины.

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