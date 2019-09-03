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Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае

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Фото: Global Look Press/Whitehotpix/ZUMAPRESS.com
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Восемь детей из десяти пострадавших в результате нападения на начальную школу в китайском городе Эньши (провинция Хубэй) скончались в больнице. Об этом 3 сентября сообщили в местной полиции.

Нападение произошло в первый день учебного года. Примерно в 08:00 (03:00 мск) 40-летний мужчина напал на младшеклассников школы «Чаоянпо», ранив десятерых детей.

В настоящее время он задержан, пишет «РИА Новости». При этом в полиции не уточняют, какого рода было нападение, чем был вооружен преступник и каковы его мотивы. По данным местных СМИ, нападавший был ранее судим.

В мае в Китае вынесли смертный приговор мужчине, напавшему с ножом на школьников в Шанхае. Тогда погибли двое детей.

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