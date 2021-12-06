Аналитик рассказал о нервозности у инвесторов на мировых рынках акций

На мировых фондовых рынках сохраняется заметная нервозность: они начали новую неделю без единой динамики после достаточно слабой прошлой недели. Об этом рассказал «Известиям» Игорь Додонов, аналитик ФГ «Финам» в понедельник, 6 декабря.

По его словам, давление на настроения инвесторов оказывают ожидания более быстрой, чем предполагалось ранее, нормализации монетарной политики в США. Вышедшие 3 декабря «неоднозначные данные» по американскому рынку труда вряд ли существенно повлияют на планы американского Федрезерва (ФРС), отметил аналитик.

Он добавил, что остается «значительная неопределенность» в отношении нового штамма коронавируса «Омикрон», продолжающего «завоевывать мир».

«Пока известно лишь, что новый штамм COVID-19 распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, и содержит большое количество мутаций. При этом вопрос о степени тяжести вызываемых им заболеваний и эффективности против него существующих коронавирусных вакцин все еще остается открытым», — посетовал он.

Для азиатских рынков негативным фактором стало новое усиление опасений по поводу ситуации в секторе недвижимости Китая после очередного предупреждения застройщика China Evergrande Group о проблемах с ликвидностью, рассказал аналитик. Девелопер вновь находится на грани дефолта и в очередной раз заявил о проблемах с ликвидностью, притом что 6 декабря истекает 30-дневный льготный период выплаты процентов на сумму $82,5 млн по ее евробондам, сообщает Reuters со ссылкой на сообщение компании.

Некоторую поддержку российскому фондовому рынку оказывают повышение цен на нефть и сообщения о запланированной на 7 декабря виртуальной встрече президентов России и США, которая может поспособствовать «определенному ослаблению напряженности между странами», сказал Додонов. Однако это не помешало российским акциям «уйти в заметный минус» к середине дня после позитивного открытия торгов, указал специалист.



«Что касается сегодняшней макростатистики, объем заказов промпредприятий Германии в октябре упал на 6,9% по сравнению с предыдущим месяцем. В том числе заказы из стран еврозоны уменьшились на 3,2%, из других государств рухнули на 18,1%. В то же время объем октябрьских заказов был на 1,7% выше, чем в феврале 2020 года, когда в стране еще не начинали вводиться карантинные ограничения из-за вспышки коронавируса», — отметил Додонов.

По состоянию на 14:29 мск индекс Мосбиржи торговался в минусе на 2,64%, тогда как долларовый индекс РТС опускался на 2,53%. Европейский индекс Euro Stoxx 600 увеличился на 0,63%. Гонконгский Hang Seng по итогам торгов просел на 1,82%, а китайский CSI 300 ослаб на 0,17%.

Фьючерс на индекс S&P 500 повысился на 0,48%, доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на 4 базисных пункта (б.п.), до 1,38%. Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросли на 2,64% до $71,73 за баррель.



«Сегодняшний день будет слабо насыщенным в плане макростатистики. Влияние на котировки отдельных российских эмитентов могут оказать новости с заседаний советов директоров и внеочередных собраний акционеров ряда компаний», — считает аналитик.



В США в минувшую пятницу в лидерах снижения оказались американские депозитарные расписки (АДР) китайских компаний на новостях о том, что онлайн-сервис заказа такси Didi Global планирует делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE) и размещение акций в Гонконге. Бумаги Pinduoduo и Li Auto подешевели на 16%, NetEase — на 6,9%, самой Didi — на 22,2%, отметил аналитик.



Кроме того, на торгах в Гонконге капитализация Alibaba просела на 5,6% на новости о том, что компания собирается сменить финансового директора — действующий замдиректора Тоби Сюй сменит Мэгги Ву на посту финансового директора с апреля следующего года, передает Reuters. Также компания частично собирается пересмотреть структуру своего бизнеса.



В Европе рыночная стоимость кредитора Deutsche Bank выросла на 2,9% в связи с тем, что аналитики JPMorgan повысили рекомендацию по его акциям до «выше рынка» с «на уровне рынка», отметил аналитик.



В России стоимость бумаг металлурга НЛМК упала на 5,2% после прохождения отсечки на получение дивидендов за третий квартал этого года. Помимо этого слабее широкого рынка смотрелись обыкновенные акции «Сбера» — минус 2,2%, «Газпрома» — минус 1,9%, «Новатэка» — минус 1,8% и АФК «Системы» — минус 1,6%, заключил Додонов.