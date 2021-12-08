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Продажи ноутбуков в РФ увеличились на 75% за последние пять лет

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За последние пять лет в России продажи ноутбуков выросли на 75% — до 170 млрд. рублей. Более того, несмотря на рост цен на электронику в стране и окончание домашнего режима в связи с коронавирусом, спрос на ноутбуки не снижается. Об этом в понедельник, 6 декабря, стало известно из подсчетов аналитической компании GFK (есть у «Известий»).

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На 320% за пять лет увеличилось количество проданных ноутбуков на процессорах AMD.

«Бесспорно, ноутбуки с процессорами AMD — очень интересный тренд, который мы наблюдали на рынке и в 2020, и в 2021 году. Acer стал одним из первых производителей, который расширил свою линейку решениями на базе AMD», — отметил руководитель направления мобильных ПК Павел Василенко.

Количество моделей ноутбуков на AMD увеличилось на 266% за последние пять лет. Также статистика показала, что российский потребитель меняет ноутбук раз в 4-5 лет.

«Мы наблюдаем очень интересные времена на рынке ноутбуков. По сути, это ренессанс этого сегмента, который не только вырос, благодаря тотальному переходу на удаленную работу, но и качественно изменился, в том числе и в аспекте наиболее популярных конфигураций. Данные говорят сами за себя: за 5 лет количество используемых производителями конфигураций AMD выросло более чем в 3,5 раза», — добавил старший консультант компании GFK Андрей Серегин.

По данным сервиса «Яндекс.Маркет Аналитика», среди производителей ноутбуков на AMD в онлайн-продажах текущего года лидируют HP и Lenovo. В 2021 году ситуация сохраняется, но портфель AMD становится более диверсифицированным.

Процессы AMD 5000-сериии хорошо зарекомендовали себя на рынке и по показателям тестов в ресурсоемких задачах сделали серьезный рывок за последний год. Пользователи и множество блогеров по достоинству оценили новые процессоры AMD 5000-й серии.

«Пользователь ноутбуков, с появлением решений на базе AMD, получает прекрасные возможности по выбору подходящего ему девайса. Сегодня ноутбуки на базе процессоров AMD активно развиваются во всех сегментах рынка, включая и высокобюджетные. Они совершили за 5 лет огромный качественный скачок в производстве игровых и тонких ноутбуков», — рассказал Георгий Чиаурели, категорийный менеджер направления «Ноутбуки» компании DNS.

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