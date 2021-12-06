В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд

Морозы в Петербурге побили температурный рекорд. Впервые столбики термометров показали -21 °С 6 декабря. Последний раз температура воздуха была ниже -20 °С более 120 лет назад, сообщает телеканал «Известия». Ночь на понедельник стала самой холодной с начала зимы. Атмосферное давление поднялось выше нормы, до 767 мм рт. ст. Морозы до 30 градусов ожидаются в Ленинградской области в ближайшие дни.



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