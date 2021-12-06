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Опубликован тизер спецвыпуска к юбилею франшизы о Гарри Поттере

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В Сети появился тизер спецвыпуска «Гарри Поттер 20-летие: Возвращение в Хогвартс», приуроченного к выходу первого фильма о юном волшебнике. Ролик 6 декабря опубликовал канал HBO Max в YouTube.

«Долгожданная ретроспектива станет кульминационным событием праздничного сезона и выйдет в эфир в полночь на Новый год, 1 января, на канале HBO Max», — говорится в подписи к видео.

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Участники спецэпизода: исполнители главных ролей — Дэниел Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт — и режиссер первых двух фильмов Крис Коламбус. Также в шоу примут участие актеры Том Фелтон, Джеймс и Оливер Фелпс, Бонни Райт, Мэттью Льюис, Имельда Стонтон, Хелена Бонем Картер и другие.

Серия из восьми фильмов снята компанией Warner Bros. по книгам английской писательницы Джоан Роулинг. Первый фильм «Гарри Поттер и философский камень» вышел на экраны кинотеатров в 2001 году. Финальную картину «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» зрители увидели в 2011-м.

В октябре 2020 года в центре Лондона установили памятник Гарри Поттеру. Монумент находится на Лестер-сквер. Работа принадлежит польскому скульптору Анджею Шимчику.

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