Суд признал законным взыскание с братьев Кокориных по 50 тыс. рублей

Московский городской суд признал законным решение Савеловского суда о взыскании денежных средств с футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу водителя Виталия Соловчука, пострадавшего в результате драки, которую устроили спортсмены в центре Москвы в 2018 году.

Таким образом, в ходе заседания 6 декабря жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил корреспонденту «Известий», что они не стали подавать жалобу на решение суда.

Виталий Соловчук просил взыскать с футболистов 120 тыс. рублей в качестве возмещения вреда здоровью и по 250 тыс. рублей с братьев Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в качестве возмещения морального вреда.

Ранее, 23 июня, Савеловский суд Москвы взыскал по 50 тыс. рублей с Мамаева и Кокорина, а также двух других ответчиков по иску Виталия Соловчука, пострадавшего в ходе устроенной ими драки. Таким образом, исковые требования были удовлетворены частично.

До этого, 3 июня, второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты Кокорина и Мамаева на апелляционный приговор Мосгорсуда.

В августе 2020 года Мосгорсуд оправдал Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве. Действия мужчин были квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ. Отмечалось, что они могут рассчитывать на реабилитацию, а также требовать компенсации. В то же время приговор Александру Кокорину в виде 1,5 года колонии был оставлен без изменения, его признали виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре того же года.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий у гостиницы «Пекин» в Москве напали на водителя Виталия Соловчука, избили его и повредили его машину. Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.