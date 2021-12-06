Прямой эфир
Мир
Премьер-министр Японии заявил о стремлении к развитию отношений с Россией
Общество
В Минстрое разъяснили ситуацию со штрафами за остекление балконов
Общество
Минтруд предложил изменить порядок выплаты пенсий в России
Мир
Индия и Россия подписали несколько соглашений по военному сотрудничеству
Экономика
Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников
Общество
В Росавиации рассказали о проверке в Магадане после обледенения самолета S7
Общество
В Санкт-Петербурге побит температурный рекорд 128-летней давности
Общество
Задержанного за опасную езду бойца ММА Чоршанбиева могут депортировать из РФ
Общество
В Госдуме предложили сделать 31 декабря постоянным выходным днем
Мир
CNN заявил о готовности США бойкотировать Олимпиаду в Пекине на неделе

Суд признал законным взыскание с братьев Кокориных по 50 тыс. рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский городской суд признал законным решение Савеловского суда о взыскании денежных средств с футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла по 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу водителя Виталия Соловчука, пострадавшего в результате драки, которую устроили спортсмены в центре Москвы в 2018 году.

«Кокорин и Мамаев не добились ничего, чтобы быть примером для детей»
Министр спорта Павел Колобков — о скандальном деле футболистов, выборах президента РФС и политической карьере Шипулина

Таким образом, в ходе заседания 6 декабря жалоба стороны защиты была оставлена без удовлетворения, сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.

Адвокат футболиста Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил корреспонденту «Известий», что они не стали подавать жалобу на решение суда.

Виталий Соловчук просил взыскать с футболистов 120 тыс. рублей в качестве возмещения вреда здоровью и по 250 тыс. рублей с братьев Кокориных, Мамаева и их друга Александра Протасовицкого в качестве возмещения морального вреда.

Ранее, 23 июня, Савеловский суд Москвы взыскал по 50 тыс. рублей с Мамаева и Кокорина, а также двух других ответчиков по иску Виталия Соловчука, пострадавшего в ходе устроенной ими драки. Таким образом, исковые требования были удовлетворены частично.

До этого, 3 июня, второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобы защиты Кокорина и Мамаева на апелляционный приговор Мосгорсуда.

В августе 2020 года Мосгорсуд оправдал Павла Мамаева, Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого по статье о хулиганстве. Действия мужчин были квалифицированы как побои, они получили по году исправительных работ. Отмечалось, что они могут рассчитывать на реабилитацию, а также требовать компенсации. В то же время приговор Александру Кокорину в виде 1,5 года колонии был оставлен без изменения, его признали виновным в хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью.

Мамаев и Кокорины вышли на свободу в сентябре 2019 года. Протасовицкий освободился в ноябре того же года.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин, Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий у гостиницы «Пекин» в Москве напали на водителя Виталия Соловчука, избили его и повредили его машину. Затем компания переместилась в кафе на Большой Никитской, где избила чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021