Путин выразил надежду на помощь Красного Креста в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на встрече с главой международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца отметил, что весь мир надеется на помощь организации в борьбе с COVID-19. Президент указал, что организации необходимо плотнее сотрудничать с волонтерами, передает телеканал «Известия».

«Я хотел бы отметить, что за это время движение в России приобрело очень мощный, солидный характер, который действительно оказывает серьезное влияние на гуманитарную сферу всей нашей жизни. Мы знаем, как много вы лично уделяете внимания всем этим вопросам. В следующем году, в 2022 году, будем отмечать 155-летие организации, и, безусловно, мы сделаем всё для того, чтобы и в нашей стране эта дата была отмечена достойно. Уверен, что и российский Красный Крест будет достойно следовать своему мандату», — указал российский лидер.

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