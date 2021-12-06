Прямой эфир
Мир
Блинкен заявил об укреплении обороны НАТО в случае агрессии РФ
Мир
Глава ВОЗ назвал «разочаровывающим» запрет авиасообщения со странами юга Африки
Общество
Путин призвал не ущемлять в праве на передвижение привитых «Спутником V»
Армия
РФ и Турция провели очередное совместное патрулирование в Сирии
Экономика
Центробанк определит сумму компенсации жертвам банковских мошенников
Наука
Эксперт рассказал о способе зарегистрировать «Спутник V» в Европе
Мир
Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур подвергся нападению
Экономика
Вклады для малоимущих предложили ограничить суммой в 300 тыс. рублей
Мир
Путин заявил о 200 млн привитых российскими вакцинами от COVID-19 в мире
Спорт
Теннисист Медведев поделился впечатлениями от победы в двух турнирах

Мошенники начали подделывать новости для атак на бизнес

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С конца ноября в Сети стали появляться сайты, публикующие фейковые новости от имени российских СМИ, сообщили специалисты Infosecurity. Аналитики компании обнаружили поддельные страницы таких изданий, как «Коммерсант», Lenta, Meduza (признано иностранным агентом). Доменные имена лжересурсов имитируют настоящие (например, kommersant.io вместо kommersant.ru), а оформление неотличимо от оригинала. Добавляет убедительности фейковым страницам и то, что все кнопки и ссылки на них переводят пользователя на настоящий сайт.

Ведущий аналитик отдела выявления цифровых угроз Infosecurity a Softline Александр Вураско уточнил, что все фейковые страницы созданы при помощи Telegram-бота, о запуске ранее объявил создатель другого нашумевшего проекта «Глаз бога» Евгений Антипов. Он позволяет создавать сайты страницы перечисленных выше ресурсов и других.

Ложный свет: РКН ограничил доступ к 2,8 тыс. фейковых материалов
Какие темы стали самыми популярными этой осенью

«Перечень таких СМИ пополняется. На днях, например, появился сайт BBC. Домены, которые используют для публикации фейковых новостей зарегистрированы на Евгения Антипова. Бот постоянно их меняет», — сказал Александр Вураско.

Эксперт отметил, что злоумышленники используют сервис в корыстных целях. От имени СМИ они создают и распространяют новости, которые, как считает эксперт, призваны повлиять на котировки ценных бумаг, ввести в заблуждение партнеров тех или иных организаций, опорочить достоинство человека или повлиять на деловую репутацию организации-жертвы. Основные каналы распространения таких новостей — мессенджеры и соцсети. В Infosecurity уже получали жалобы на распространение фейков от своих клиентов, сказали в там.

Фейковые новостные ресурсы также обнаружили специалисты «Лаборатории Касперского», Positive Technologies, «Ростелеком-Солар», Check Point, подтвердили «Известиям» в компаниях.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Фейк с ним: мошенники начали подделывать новости для атак на бизнес»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021