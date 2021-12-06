В 2021 году товарооборот РФ и Италии может превысить допандемийный уровень

К концу 2021 года товарооборот между Россией и Италией, возможно, превысит показатель 2019-го. Такое мнение в интервью «Известиям» накануне заседания российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству 6 декабря в Риме высказал вице-президент Ассоциации итальянских промышленников (Confindustria Italia) Эрнесто Ферленги, являющийся также сопредседателем российско-итальянского Форума-диалога по линии гражданских обществ.

«Большое значение в нашем товарообороте играет ТЭК. И, учитывая тот факт, что с января этого года цены на нефть выросли примерно на 60%, мы ожидаем что товарооборот между Россией и Италией повысится. Всего за девять месяцев этого года товарооборот сравнялся с двенадцатимесячным показателем 2020 года. И, исходя из этой статистики, можно говорить, что к концу года обмен товарами увеличится на 30% и, возможно, превысит показатель 2019 года», — заметил собеседник «Известий».

Схожее мнение «Известиям» выразил и сопредседатель Форума-диалога с российской стороны — вице-президент Торгово-промышленной палаты России Владимир Дмитриев.

«Из-за пандемии, но и не только, наш товарооборот с Италией в первом полугодии прошлого года просел процентов на 20%, но основная доля этой просадки приходится на снижение цен на энергоносители, которые по-прежнему ключевые для нашего экспорта. Но сейчас все восстанавливается, тем более, сейчас цены достаточно серьезно подросли. И есть надежда, что показатели товарооборота тоже восстановятся», — отметил он.

В 2020 году товарооборот между Италией и Россией снизился на $5 млрд. по сравнению с 2019 годом, составив $20 млрд.

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