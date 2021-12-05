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Политик Ярослав Качиньский заявил об организации «четвертого рейха» в Европе

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В Польше заявили о построении «четвертого рейха» в Европе. По данным СМИ, основатель и председатель правящей партии в Варшаве «Право и справедливость» Ярослав Качиньский сделал заявление по поводу политики Германии, передает телеканал «Известия». Что конкретно имел в виду политик в своей речи — не сообщается. В конце октября в Польше заявили о гибридной войне со стороны ЕС. Союз обязал Варшаву выплачивать штраф за судебную реформу в стране. Депутаты призвали бойкотировать все решения Брюсселя, пока тот не восстановит верховенство закона.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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