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Четырнадцать человек погибли в результате начавшейся по ошибке стрельбы в Индии

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Тринадцать мирных жителей и один представитель сил безопасности Индии погибли в ходе операции военных в деревне Оттинг штата Нагаленд на северо-востоке страны из-за того, что жители деревни по ошибке были приняты за повстанцев. Об этом 5 декабря сообщает телеканал NDTV.

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Как сообщается, инцидент произошел в районе между деревнями Оттинг и Тиру, когда вечером 4 декабря несколько рабочих возвращались домой на пикапе из угольной шахты. Действуя по наводке, силы безопасности спланировали засаду на дороге между деревнями, но приняли жителей деревни за повстанцев.

Когда жители деревни были убиты, разъяренные односельчане окружили силы безопасности. По словам источников в полиции, сотрудникам спецслужб пришлось стрелять в толпу в рамках самообороны.

Также были подожжены служебные машины.

Соболезнования семьям погибших выразил на своей странице в Twitter глава МВД Индии Амит Шах.

«Скорблю в связи с ужасным инцидентом в Оттинге Нагаленда. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Комиссия высокого уровня, учрежденная правительством штата, тщательно расследует этот инцидент, чтобы гарантировать справедливость семьям погибших», — написал он.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что по меньшей мере четыре солдата Центральной резервной полиции Индии (CRPF) убиты и трое получили ранения в результате стрельбы в военном лагере в северном штате Уттаракханд. В расположении 50-го батальона CRPF в районе Сукма один из военных открыл огонь из АК-47 по своим сослуживцам. Стрелявшего задержали.

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