Жертвами стрельбы в военном лагере на севере Индии стали четверо солдат

По меньшей мере четыре солдата Центральной резервной полиции Индии (CRPF) убиты и трое получили ранения в результате стрельбы в военном лагере в северном штате Уттаракханд. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает газета Hindustan Times.

По информации издания, в расположении 50-го батальона CRPF в районе Сукма один из военных открыл огонь из АК-47 по своим сослуживцам.

Стрелявший задержан, и в настоящее время полиция допрашивает его, чтобы выяснить причину его поступка.

Раненые военнослужащие были госпитализированы в ближайшую больницу.

В апреле 2021 года два солдата срочной службы пограничной части 0214 в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай открыли огонь из автомата, убив начальника караула. Уточнялось, что злоумышленники сбежали с места происшествия, захватив с собой оружие и угнав мотоциклы местных жителей.