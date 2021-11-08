Прямой эфир
Общество
Россиянам начали выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
Мир
Рейтинг одобрения Байдена опустился ниже 38%
Армия
Военные медики развернули в Подмосковье временный COVID-госпиталь
Мир
Украина ждет от ФРГ действий по сертификации «Северного потока – 2»
Мир
В раде обвинили США в предательстве
Мир
Украинский оппозиционер предсказал Киеву «уничтожающий удар»
Мир
Защита Саакашвили сообщила о намерении довести его дело до ЕСПЧ
Общество
Финансист объяснил ценность выгодных для сбережения капитала валют
Мир
Захарова назвала саммит за демократию очередной химерой США
Общество
Пять российских регионов продлили режим нерабочих дней

Жертвами стрельбы в военном лагере на севере Индии стали четверо солдат

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По меньшей мере четыре солдата Центральной резервной полиции Индии (CRPF) убиты и трое получили ранения в результате стрельбы в военном лагере в северном штате Уттаракханд. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщает газета Hindustan Times.

По информации издания, в расположении 50-го батальона CRPF в районе Сукма один из военных открыл огонь из АК-47 по своим сослуживцам.

Стрелявший задержан, и в настоящее время полиция допрашивает его, чтобы выяснить причину его поступка.

Раненые военнослужащие были госпитализированы в ближайшую больницу.

В апреле 2021 года два солдата срочной службы пограничной части 0214 в сомоне Алтай монгольского аймака (провинции) Говь-Алтай открыли огонь из автомата, убив начальника караула. Уточнялось, что злоумышленники сбежали с места происшествия, захватив с собой оружие и угнав мотоциклы местных жителей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021