Врачи рассказали о вреде употребления слишком горячих напитков зимой

Врачи 5 декабря рассказали, почему зимой следует с осторожностью употреблять горячие напитки.

По словам врача общей практики Ларисы Алексеевой, слишком горячий напиток способен повредить язык, слизистую ротовой полости и пищевод. Также она отметила, что горячая вода может вызывать различные болезни ЖКТ, которые, в свою очередь, могут привести к онкологическим заболеваниям, эрозиям, гастритам и язвам.

Алексеева добавила, что оптимальная температура напитка должна составлять около 60 °С.

Также горячая жидкость способна негативно влиять на зубную эмаль. В частности, нужно быть осторожными при контрасте температур употребляемых напитков.

«Нельзя пить ледяную воду, а потом сразу горячую, и наоборот. Потому что эмаль может потрескаться», — сообщила стоматолог-ортодонт Мария Балакирева в интервью RT.

Кроме того, по ее словам, в редких случаях при наличии раздражений в полости рта горячее питье может вызвать стоматит.

2 декабря кандидат медицинских наук, врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала об особенности проявления аллергии на холод, а также о методах ее лечения.

Врач отметила, что в редких случаях болезнь может проявляться при употреблении холодных напитков и пищи, даже если эта еда комнатной температуры, в виде спазмов пищевода, болей в желудке. Такие пациенты, по словам специалиста, вынуждены соблюдать строгий режим.

Логина добавила, что подобная аллергия клинически проявляется в большинстве случаев в виде отека, покраснения открытых участков тела. При длительном пребывании на воздухе также может возникнуть холодовая крапивница, сопровождающаяся зудом и жжением.