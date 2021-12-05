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Пилот НАТО обратился за помощью психолога после встречи с российским Су-30СМ

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Военнослужащие НАТО нередко жалуются на маневры российских военных, которые они осуществляют в опасной близости от кораблей и самолетов Североатлантического альянса.

Опасное сближение
Чем рискуют российские и американские пилоты над нейтральными водами

Так, в июне 2021 года после встречи самолета-невидимки F-35 итальянских ВВС с российским Су-30СМ натовскому летчику потребовалась помощь психолога.

По словам итальянского пилота с позывным Фалько, российский истребитель перехватил его самолет при патрулировании воздушного пространства над Балтикой. Российский летчик стал выполнять опасные маневры и использовал средства радиоэлектронной борьбы, выведшие из строя часть систем F-35, уверяет итальянец.

«Я был на пределе. Страх настолько сковал меня, что достиг даже кончиков пальцев на ногах. Я понимал, что русский пилот проверяет мои возможности и возможности моего самолета, навязывая ближний бой. При мысли об этом у меня непроизвольно стали выделяться слезы. Я вспомнил свою невесту и брата, которые еще месяц назад провожали меня в командировку», — приводятся воспоминания пилота в материале РЕН ТВ.

После возвращения штатный психолог авиабазы диагностировал у него нервный срыв. Военного отстранили от полетов и отправили домой.

В 2017 году другой российский истребитель Су-30 Прямо в воздухе буквально «заглянул» в грузовой отсек транспортного самолета Ил-76. Видео с этим фантастическим маневром собрало миллионы просмотров в Сети. Спустя несколько дней пилот американского F-15 попытался повторить трюк, но ему так и не удалось подлететь к транспортнику настолько близко. Даже в США попытку назвали «жалким плагиатом».

По мнению военного летчика первого класса Владлена Руссанова, такой маневр способен проделать любой самолет вне зависимости от марки: МиГ-29, Су-27, Су-30, Су-35, Су-37, Су-47, Су-57. Всё дело в летчике, подчеркнул он.

«Это достойный маневр. Я уверен, что все наши летчики сделают то же самое безопасно и без последствий. Они подготовлены как теоретически, так и практически», — заметил он.

Подробности смотрите на телеканале РЕН ТВ в программе «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным.

В начале февраля 2021 российский Су-24 напугал экипаж американского эсминца «Дональд Кук», который находился в международных водах Черного моря. Бомбардировщик промчался примерно в 100 м от корабля.

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