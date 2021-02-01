Российский Су-24 напугал американский эсминец в Черном море

Российский самолет Су-24 пролетел над кораблем США. Кадры полета бомбардировщика сделали американские моряки. Пилоты промчались примерно в ста метрах от эсминца, передает телеканал «Известия». Командование ВМС США опубликовало видео в соцсети. Миноносец «Дональд Кук» неделю назад вошел в международные воды Черного моря.





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