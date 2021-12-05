Екатеринбуржцы на семь часов застряли в аэропорту Хургады без еды и воды

Рейс авиакомпании Royal Flight, который был назначен на 12:20 4 декабря в аэропорту Хургады, не состоялся. Десятки туристов из Екатеринбурга провели в ожидании семь часов, без информации, питания и воды, сообщает 5 декабря портал E1.RU.

«Мы пассажиры несостоявшегося рейса RL 8254 Хургада–Екатеринбург. На 19:10 мы находимся в аэропорту. Сначала мы просидели три часа в душном самолете, потом нас вернули в аэропорт», — поделился подробностями пассажир Павел.

После 20:00 туристов привезли в отель, раздали багаж и накормили ужином. Вылет предварительно назначили на 08:40 5 декабря. Ситуацию объяснили поломкой самолета.

По данным интернет-ресурса, у Royal Flight подобная накладка случается не в первый раз. 30 ноября из аэропорта Шарм-эш-Шейха россияне должны были вылететь в Екатеринбург в 13:15 по местному времени. Но сначала вылет задержали на 40 минут, а потом вовсе отменили.

Спустя семь часов пассажирам, в том числе с детьми, предложили горячее питание и полулитровую бутылочку воды.

1 декабря сотни российских туристов застряли в Доминикане. Рейс из республики должен был отправиться еще днем 30 ноября, но самолет так и не прилетел.