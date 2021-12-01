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Сотни россиян застряли в Доминикане

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Сотни российских туристов застряли в Доминикане. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в среду, 1 декабря.

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Рейс из Доминиканской республики должен был отправиться еще днем 30 ноября, но самолет так и не прилетел.

«Мы должны были вылетать в 8 утра по местному времени, а сейчас уже на 4 часа следующего дня. Борт, которым мы будем возвращаться, сейчас в Санкт-Петербурге. Он из Санкт-Петербурга с задержкой отправляется, но авиакомпания не ответила», — рассказал турист из Екатеринбурга Егор Колодин.

Туроператор, у которого были приобретены путевки, точной информацией о рейсе не располагает. Отель пошел на уступку и разрешил туристам остаться в номерах еще на день, но они всё еще не знают, будет ли у них сегодня возможность улететь домой.

В то же время никто не знает, что случилось с самолетом. В Петербурге на него сначала открыли посадку, а затем объявили о задержке из-за снегопада, хотя другие рейсы вылетели вовремя.

Вечером вторника, 30 ноября, в аэропортах Москвы на фоне непогоды задержали или отменили более 70 рейсов. На 22:44 мск аэропорт Домодедово задержал 28 рейсов и два отменил, Шереметьево задержал 12 рейсов, 13 отменил, воздушная гавань Внуково задержала 12 рейсов и четыре отменила.

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