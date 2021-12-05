Росгвардейцы рассказали о спасении детей из горящей школы во Владикавказе

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Владикавказу эвакуировали более 500 детей из школы, в которой вспыхнул пожар. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба Росгвардии.

«По приезде к школе увидели, что из окон идет дым. Заехал во двор, сразу вышли из машины и подбежали ко входу. Спросили у вахтерши, что и как. Она объяснила нам, что горит и в какую сторону надо идти. Подъехал экипаж старшего сержанта Кусраева, он заехали как-раз отсюда, а мы вторыми подъехали сюда во двор. Они оттуда пытались зайти, а мы отсюда. Самое главное, что рабочие уже прибежали. Еще пожарные не подъехали, но рабочие, которые на стройке работали, они уже со своими лестницами прибежали, к окнам поставили. И уже совместно с ними до приезда пожарных уже начали людей снимать», — рассказал прапорщик полиции Голоев.

По сигналу тревоги к школе были направлены две группы в составе прапорщика полиции Валерия Голоева, старших сержантов полиции Георгия Кусраева, Радиона Нартикоева, сержантов полиции Ахсара Джиоева и Алексея Кисиева. Росгвардейцы сообщили о происшествии в экстренные службы, после чего взяли у рабочих приставную лестницу и организовали эвакуацию детей и учителей из окон второго этажа, так как пожарный выход был сильно задымлен.

До приезда экстренных служб учащиеся были выведены здания, пожарные эвакуировали оставшихся. Всего было спасено более 500 детей.

Пожар произошел в 48-й школе Владикавказа. Он начался в 11:20, в самый разгар начала учебного дня. Пожару был присвоен второй ранг сложности. В тушении принимали участие 48 спасателей и 9 единиц техники. Пострадавших нет, уточняет РЕН ТВ.

Ранее, 2 декабря, в Москве из пожара спасли девять человек. Возгорание произошло в помещении на первом этаже жилого здания на севере столицы. Площадь пожара составила 20 кв.м.