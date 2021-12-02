Девятерых человек спасли при ликвидации пожара в жилом доме на севере Москвы

Пожар произошел в помещении на первом этаже жилого здания на севере Москвы. В ходе тушения возгорания спасены девять человек. Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе ГУ МЧС России по столице.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел на первом этаже жилого здания по адресу: ул. Верхнелихоборская, дом 8. Площадь возгорания составила 20 кв. м. Огонь повредил личные вещи и мебель.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара были спасены девять человек. Принятыми мерами в 18:41 пожар был полностью ликвидирован», — сообщили в пресс-службе агентству городских новостей «Москва». Около 60 человек самостоятельно покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

По информации МЧС, сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.

Ранее, 30 ноября, взрыв произошел в частном доме в подмосковных Люберцах. Из разрушенной части здания был спасен ребенок.