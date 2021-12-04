Умер экс-депутат Госдумы Борис Мисник

Координатор федерального политкомитета (ФПК) «Яблока», экс-депутат Госдумы Борис Мисник умер на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 4 декабря, сообщили в пресс-службе партии.

«4 декабря после тяжелой и продолжительной болезни не стало координатора федерального политического комитета партии «Яблоко» Бориса Григорьевича Мисника. Ему было 83 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с Мисником пройдет 7 декабря. О месте и времени будет сообщено дополнительно.

Борис Мисник родился 30 июля 1938 года в Мурманской области. С 1995 по 1999 год являлся депутатом Госдумы второго созыва (фракция «Яблоко») и председателем комитета по проблемам Севера и Дальнего Востока. С 2001 года входил в руководящие органы партии «Яблоко». В 2004–2008 годах руководил центральным аппаратом партии.

Мисник являлся бессменным координатором ФПК партии с 2008 года.