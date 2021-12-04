Неизвестные украли у уборщицы нефтяной компании 1,3 млн рублей
Мошенники украли у жительницы Москвы, работающей уборщицей в нефтяной компании, 1,3 млн рублей. Об этом 4 декабря сообщил телеканал РЕН ТВ.
Как уточняется, женщине позвонили на мобильный телефон 29 ноября. Собеседники представились сотрудниками банка и заявили о мошеннических действиях, которые якобы произошли со счетами потерпевшей.
В ходе разговора злоумышленники убедили женщину оформить кредит и перевести средства «для безопасности» на указанный ими счет.
Женщина выполнила их требования. После того как она поняла, что стала жертвой обмана, она написала заявление в полицию.
В июле злоумышленница похитила с банковских карт безработного москвича около 1,6 млн рублей. Мужчина 1965 года рождения обратился в полицию.
В конце июня жертвой мошенников стала пожилая жительница Адмиралтейского района Петербурга. Она перевела злоумышленникам свыше 5,2 млн рублей.