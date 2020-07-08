Мошенница украла у безработного москвича более 1,5 млн рублей

Злоумышленница похитила с банковских карт безработного жителя Москвы около 1,6 млн рублей, сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД в среду, 8 июля.

Мужчина 1965 года рождения обратился в полицию с заявлением о краже денежных средств вечером 6 июля.

«Установлено, что утром того же дня гражданину позвонила неизвестная женщина. Представившись сотрудником банка, она завладела реквизитами банковских карт и похитила у мужчины около 1,6 млн рублей», — сообщили «Агентству городских новостей» в ведомстве.

Сотрудники МВД выясняют все обстоятельства произошедшего.

В конце июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге жертвой мошенников стала пожилая жительница Адмиралтейского района. Она перевела злоумышленникам, представившимися сотрудниками банка, свыше 5,2 млн рублей.